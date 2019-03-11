Москва онлайн покажет церемонию прощания с Владимиром Этушем

Кадр из фильма "Кавказская пленница". Режиссер Леонид Гайдай

12 марта в зале основной сцены театра имени Евгения Вахтангова состоится церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем. Проститься придут коллеги по театру и кино, родные и друзья. Начало прямой трансляции в 10:00.

Владимир Абрамович умер 9 марта на 97-м году жизни. За свою продолжительную карьеру он сыграл в огромном количестве спектаклей и фильмов, в их числе: "Овод", "12 стульев", "Дело давно минувших дней", "Приключения Буратино", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет меняет профессию" и другие.

Смотрите трансляцию 12 марта в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.