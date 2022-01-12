Скрытое изображение Мадонны с младенцем обнаружили на картине Сандро Боттичелли

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Специалисты обнаружили скрытый набросок изображения Мадонны с младенцем под слоем краски на картине Сандро Боттичелли "Муж скорбей". Об этом сообщает газета The Art Newspaper.
Уточняется, что картину планировалось выставить на аукцион Sotheby’s 27 января. В рамках подготовки к торгам работу художника проверили методом инфракрасной рефлектографии, благодаря чему и удалось обнаружить скрытый рисунок, его очертания видно, если перевернуть полотно.
Специалисты полагают, что Боттичелли намеренно написал "Мужа скорбей" поверх другого изображения, поскольку в эпоху Ренессанса доски для картины были достаточно ценным товаром.
В сентябре прошлого года искусственный интеллект с вероятностью 91,78% признал подделкой знаменитую картину Питера Пауля Рубенса "Самсон и Далила". После этого в Национальной галерее Лондона, где находится полотно, начались проверки. Сотрудники музея заявили, что купили картину на аукционе в 1980 году по рекордной для тех времен цене – 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
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