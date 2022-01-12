МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
МХАТ имени Горького вернул мощи и две иконы храму Святителя Николая Чудотворца, сообщает РИА Новости.
Генеральный директор театра Владимир Кехман уточнил, что иконы "Праздники Христовы" и святителя Дмитрия Ростовского, а также мощи святых угодников Божиих накануне передали представителю прихода храма.
По словам Кехмана, теперь этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен.
"В прошлый раз все закончилось без ответа, после чего к нам стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы. Последним шагом в разрешении этой истории стала правильно оформленная доверенность от храма Святителя Николая Чудотворца", – отметил он.
Ранее настоятель храма попросил гендиректора театра вернуть иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе бывшего худрука театра Эдуарда Боякова.
До этого Кехман рассказал о молельной комнате, которую обнаружил, придя работать в театр. По его словам, в этой комнате хранились мощи. Гендиректор тогда заявил, что все вернут после того, как руководство театра разберется, откуда взялись эти вещи.
"Интервью": Владимир Кехман – о работе в МХАТе
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