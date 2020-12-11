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Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко приостановил работу до 22 декабря из-за выявленных случаев коронавируса среди сотрудников. Об этом сообщается на сайте театра.

"Несмотря на строжайшее соблюдение всех необходимых санитарных мер, в театре все же возникли единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 16 и 17 декабря отменяются показы спектакля "Зимний вечер в Шамони", а 19 декабря отменяется концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Иоланта".

В Москве до 15 января действуют новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Музеям и музеям-заповедникам запрещено проводить выставки, групповые экскурсии и другие зрелищные, культурные, просветительские мероприятия.