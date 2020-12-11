Названы победители всероссийских конкурсов среди детских школ искусств и педагогов

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Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
В Москве назвали победителей всероссийских конкурсов среди детских школ искусств и педагогов. Об этом информирует пресс-служба министерства культуры РФ.
Как пишет Агентство "Москва", 10 декабря в столице прошла церемония награждения лауреатов конкурсов "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Лучшая детская школа искусств". Призерами были объявлены 10 детских школ искусств и 5 преподавателей.
"Из них члены жюри отобрали победителей в каждом конкурсе: Горчакова Светлана Сергеевна из Детской художественной школы №3 имени Гурова (Омск) стала лучшей среди педагогов, а в конкурсе на лучшую детскую школу искусств победила Детская художественная школа №1 имени Сурикова (Красноярск)", – сообщили в пресс-службе.
Занявшие первые места получили денежные призы. В частности, победителя среди преподавателей наградили 200 тысячами рублей. При этом школа – победитель получила на развитие 1 миллион рублей.
"Денежные призы были также вручены призерам: образовательным организациям – по 400 тысяч рублей, преподавателям – по 100 тысяч рублей", – добавили в министерстве культуры.
Ранее в Москве были объявлены лауреаты литературной премии "Большая книга". Первое место занял автор Александр Иличевский с произведением "Чертеж Ньютона".
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