Названа самая популярная песня XX века

Фото: AP/File/Gill Allen
Песня Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы Queen названа самой популярной песней XX века. Об этом сообщается на странице компании Universal Music Group в Twitter.
"Богемская рапсодия" официально стала самой прослушиваемой песней 20-го века, набрав 1,5 миллиарда прослушиваний", – говорится в сообщении.
Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r— Universal Music Group (@UMG) 11 декабря 2018 г.
"Очень рад, что наша музыка все еще течет цепляет!" – прокомментировал рейтинг гитарист и один из основателей группы Брайан Мэй.
Как отмечают музыкальные критики, не последнюю роль в этом сыграл масштабный байопик "Богемская рапсодия". Англо-американский фильм с Рами Малеком в главной роли показал пятнадцатилетнюю историю группы от ее основания в 1970 году до оглушительного успеха, приведшего музыкантов на многотысячные стадионы. И, конечно, выступления на фестивале Live Aid в 1985 году, позднее признанного музыкальными критиками величайшим концертом в истории рока.
Ранее стало известно, что картина "Богемская рапсодия" Брайана Сингера вошла в список номинантов на кинопремию "Золотой глобус" – 2019.
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