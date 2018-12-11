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Культура

11 декабря, 08:29

Названа самая популярная песня XX века

культура

Фото: AP/File/Gill Allen

Песня Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы Queen названа самой популярной песней XX века. Об этом сообщается на странице компании Universal Music Group в Twitter.

"Богемская рапсодия" официально стала самой прослушиваемой песней 20-го века, набрав 1,5 миллиарда прослушиваний", – говорится в сообщении.


"Очень рад, что наша музыка все еще течет цепляет!" – прокомментировал рейтинг гитарист и один из основателей группы Брайан Мэй.

Как отмечают музыкальные критики, не последнюю роль в этом сыграл масштабный байопик "Богемская рапсодия". Англо-американский фильм с Рами Малеком в главной роли показал пятнадцатилетнюю историю группы от ее основания в 1970 году до оглушительного успеха, приведшего музыкантов на многотысячные стадионы. И, конечно, выступления на фестивале Live Aid в 1985 году, позднее признанного музыкальными критиками величайшим концертом в истории рока.

Ранее стало известно, что картина "Богемская рапсодия" Брайана Сингера вошла в список номинантов на кинопремию "Золотой глобус" – 2019.

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