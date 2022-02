Названа самая популярная песня XX века

Песня Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы Queen названа самой популярной песней XX века. Об этом сообщается на странице компании Universal Music Group в Twitter.

"Богемская рапсодия" официально стала самой прослушиваемой песней 20-го века, набрав 1,5 миллиарда прослушиваний", – говорится в сообщении.

