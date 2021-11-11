Появились кадры сериала "Игра в кальмара" без спецэффектов

Видео: телеграм-канал GamerLifeOfficial

В Сети появились кадры сериала "Игра в кальмара" до и после наложения компьютерной графики. Видео опубликовал телеграм-канал GamerLife

В видео присутствуют процессы съемок нескольких главных сцен с испытаниями. В частности, в ролике показали, как работали актеры во время перетягивания каната, перепрыгивания по стеклянным платформам и другие моменты.

Сюжет "Игры в кальмара" рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что сериал "Игра в кальмара" обогнал шоу "Игра престолов" от HBO по количеству просмотров посвященных им видеороликов на хостинге YouTube.

Официальные тизеры, трейлеры, нарезки моментов из сериала и различный фанатский и аналитический видеоконтент по "Игре в кальмара" насчитывает около 131 тысячи роликов, которые к 10 ноября посмотрели более 17 миллиардов раз.

