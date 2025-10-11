Актер Денис Семенов скончался в возрасте 46 лет

Фото: kino-teatr.ru

Ушел из жизни актер Денис Семенов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его супругу Юлию.

Уточняется, что мужчина скончался в возрасте 46 лет. Причиной его гибели стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Семенов родился в 1979 году. С 2008 года служил в Театре драматических импровизаций Санкт-Петербурга. В 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института.

Его кинодебют состоялся в 2022 году в фильме "Свои – 5", после чего он снялся в популярных сериалах, включая "Филин", "Шеф", "Невский", "Дом с ментами", "Следопыт", "Первый отдел", "Невский" и другие.

