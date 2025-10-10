Певец Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле

Фото: legion-media.com/Legion-Media

Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова пройдут в Израиле. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнителя Виктория Воропай в беседе с ТАСС.

Такое решение, по ее словам, приняла семья музыканта. Предварительно, церемония запланирована на 13 октября.

"Но все зависит от разных факторов", – указала собеседница агентства.

Место захоронения пока неизвестно.

Амирамов ушел из жизни 9 октября в возрасте 69 лет в реанимации больницы в Нальчике. Точная причина смерти не называлась. По данным СМИ, певец находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Кроме того, в последние несколько лет артист серьезно болел.

Свою карьеру Амирамов начал в 1987 году. Известность пришла к нему в 1990-х годах после выхода композиции "Молодая". Он выпустил клип на эту песню, после чего начал активно гастролировать.

Всего Амирамов записал 10 альбомов и выпустил 7 сборников. В 2004 году он стал лауреатом премии "Шансон года" в номинации "Легенда шансона". Певец был удостоен званий "Народный артист Ингушетии" и "Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики".