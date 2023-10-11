Премьера сказки "Дюймовочка" пройдет в Театре сатиры 14 и 15 октября

Фото: Вера Юроки­на/Моск­овский академический театр сатиры

Премьера музыкальной сказки Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка" состоится на Детской сцене Театра сатиры 14 и 15 октября.

В основе постановки неизвестная широкой публике пьеса Ольги Ждановой, которая была опубликована в России в 1915 году. Ее отличительная черта – отсутствие эльфов в сказке. Зато там есть история ребенка из настоящего времени, который покажет миру урок веры, надежды и любви. Действие на сцене наполнено песнями и танцами, а яркие костюмы подарят зрителям атмосферу волшебства.

По словам режиссера спектакля Арины Бессергеневой, главная линия постановки – свобода, полет и движение к мечте. Она отметила, что происходящее будет интересно зрителям любых возрастов, поэтому в зал можно смело идти всей семьей. Худрук Театра сатиры Сергей Газаров, в свою очередь, отметил, что наравне с молодыми актерами в сказке задействованы опытные артисты. К своим образам они отнеслись с большой любовью и трепетом, наполнив их юмором и раскрывая характеры с неожиданной стороны.

"Благодаря актерским работам, а также музыке, декорациям, свето-проекции привычная и любимая всеми детская сказка в премьерной постановке Театра сатиры приобретет новую форму. Оставаясь при этом классической сказкой "Дюймовочка". Но предназначена она, по сути, для больших и маленьких детей", – сказал Газаров.

Спектакль длится один час без антракта, возрастных ограничений нет. Постановки начнутся в 12:00, билеты можно найти на официальном сайте Театра сатиры.

Ранее Сергей Собянин рассказал о начале капитального ремонта фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. По словам мэра Москвы, работы хотят закончить в 2024 году к столетию культурного учреждения.