Советская актриса Людмила Купина умерла от коронавируса

Фото: кадр из фильма “Светлая речка Вздвиженка”; режиссер – Юрий Игорев; производство – ТО "Экран"
Советская актриса Людмила Купина умерла на 77-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сестру погибшей Татьяну Сидоренко.
По ее словам, артистка скончалась неожиданно и скоропостижно. В конце сентября Купину госпитализировали. В больнице выяснилось, что у актрисы коронавирус.
"Через неделю (после госпитализации. – Прим. ред.) ее уже перевели в реанимацию. Поражение легких сначала 20%, потом – 76%. Утром 9 октября я узнала, что сестра умерла", – заключила Сидоренко.
Прощание с актрисой состоится 12 октября в 11:30 в церкви на Хованском кладбище.
Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. За год до поступления в Московское высшее театральное училище имени Бориса Щукина она сыграла в комедии "Трембита". Купина также снялась в фильмах "Служебный роман", "Вечный зов", "Я тебя никогда не забуду", "Обрыв".
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