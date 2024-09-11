Пользователи Reddit увидели iPad на фотографии 1941 года

Фото: reddit.com

В соцсетях обсуждают фотографию Эдвина Росскама, сделанную в 1941 году в Чикаго. На снимке с толпой детей перед кинотеатром некоторые пользователи Reddit разглядели у одного из них в руках предмет, похожий на планшет iPad, рассказали в телекомпании NDTV.

Однако некоторые не разделяют эту точку зрения, считая, что подросток держит в руках книгу.

"Если вы увеличите масштаб, то увидите, что это слишком большое изображение для "книги" или "блокнота", к тому же на обратной стороне можно увидеть нечто похожее на культовый логотип Apple", – пояснил догадку один из пользователей Reddit.

Два года назад на Reddit обсуждали фотографию одного из пользователей, который выложил снимок двух собак одинаковой породы в один из тредов. Мужчина сделал снимок питомцев, когда они играли лежа на полу. По его словам, такой кадр он поймал случайно. Из-за оптической иллюзии кажется, что у двух собак один рот.