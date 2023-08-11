Динамика посещения культурных мероприятий Москвы за первое полугодие опередила прошлый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Динамика посещения культурных мероприятий в столице за первые шесть месяцев текущего года опередила показатели 2022 года, рассказал глава московского департамента культуры Александр Кибовский.

"Сейчас мы можем подводить результаты только за первое полугодие, но я могу сказать, что все те мероприятия, причем это касается и таких мероприятий, как фестивали, а есть мероприятия, которые проходят в театрах, музеях – везде посещаемость у нас растет", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Кибовский обратил внимание, что посещаемость выросла даже по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. По его словам, количество мероприятий тоже увеличилось. Он также добавил, что посещаемость не снизилась и на фоне проведения спецоперации.

Ранее Сергей Собянин рассказал о главных выставочных проектах Москвы. По его словам, столица стала одним из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей города. Как он заметил, посетителей привлекают уникальные экспозиции, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей.

Градоначальник рассказал, что только за первые шесть месяцев текущего года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали свыше шести миллионов человек.



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