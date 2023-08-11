Проектный офис "Молодежь Москвы" реализует почти 70 лучших идей горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проектный офис "Молодежь Москвы" реализует 68 лучших идей горожан, предложенных на платформе "Город идей". Об этом сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Москвичи очень любят свой город, это можно заметить по тому количеству предложений, которые поступили на платформу. Все они направлены на развитие столицы в разных сферах: социальной, культурной, спортивной и других", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Всего горожане предложили 1 145 идей по улучшению и развитию столицы. 68 лучших идей отобрали эксперты.

Благодаря инициативам участников в городе организуют мастер-классы, проведут ярмарку вакансий и просветительские мероприятия для молодежи.

Проектный офис "Молодежь Москвы" призван реализовывать идеи молодых жителей города. Сейчас в производстве офиса девять проектов.

До этого на платформе "Город идей" появилось 10 новых тем. За период работы раздела "Предложить идею" горожане направили более 40 тысяч инициатив. Популярностью пользуются сферы, которые имеют отношение к благоустройству города, транспорту и парковкам.

