Художница Наталья Нестерова умерла на 78-м году жизни

Фото: YouTube/asya

Заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ Наталья Нестерова умерла в возрасте 77 лет.

"Ушла из жизни Наталья Игоревна Нестерова – талантливая художница, педагог, профессор. Ее смерть – огромная утрата для нашей культуры, для людей, которые ее знали и любили", – сообщается в телеграм-канале Третьяковской галереи.

Более подробной информации об обстоятельствах смерти художницы в учреждении не привели.

Наталья Нестерова родилась в 1944 году. Выпускница Московского художественного института имени Сурикова. С 1969 года являлась членом Союза художников СССР. С середины 1970-х годов художница стала автором нескольких десятков персональных выставок в разных странах.

Работы Нестеровой входят в экспозиции Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, Китайского национального музея искусств в Пекине, Музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музея изящных искусств в Монреале и других мировых площадок.