Артист Лановой опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Василий Лановой опроверг информацию о своей госпитализации в одну из столичных больниц.

"Ничего подобного, это очередное, просто плановое обследование. Все нормально", – заявил артист Агентству "Москва".

Ранее СМИ сообщили, что Ланового госпитализировали из-за жалоб на плохое самочувствие.

В конце февраля Лановой уже посещал больницу. Там ему "повесили аппараты" для измерения давления. "Со мной все в порядке, все нормально, не волнуйтесь", – отметил тогда артист.