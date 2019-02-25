Лановой рассказал о самочувствии после медобследования

Народный артист СССР Василий Лановой заявил, что чувствует себя нормально после медицинского обследования. Об этом он рассказал в беседе с Агентством "Москва".
По его словам, он посетил больницу, где на него "повесили аппараты" для измерения давления. "Со мной все в порядке, все нормально, не волнуйтесь", – отметил артист.
Ранее стало известно, что 24 февраля театр Вахтангова отменил постановку "Посвящение Еве" из-за самочувствия Ланового. Зрителям предложили посетить творческий вечер народного артиста Евгения Князева, однако многие решили сдать билеты.
Впоследствии директор театра Кирилл Крок рассказал, что аналогичная ситуация произошла 22 февраля. Лановой за час до спектакля почувствовал себя плохо, ему потребовалась медицинская помощь. Он также выразил надежду, что артист вскоре сможет выйти на сцену.
Василий Лановой не смог выйти на сцену театра из-за проблем со здоровьем
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