Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Спектакль с участием Ланового пришлось заменить на творческий вечер народного артиста РФ Евгения Князева, сообщил директор театра Кирилл Крок. "Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" из-за нездоровья", − рассказал он. "И хотя спектакль был заменен на творческий вечер Евгения Владимировича Князева, многие зрители сдали билеты", − добавил Крок.
По его словам, похожая ситуация сложилась в пятницу, 22 февраля. Тогда 85-летний актер как обычно, прибыл в театр за час до спектакля, но внезапно почувствовал себя плохо. Как уточнил Крок, врачи скорой помощи, осмотрев Ланового, диагностировали у него повышение артериального давления, возможно, из-за резкой смены погоды.
"Выходить на сцену Лановому врачи запретили", − рассказал директор театра, добавив, что на тот момент зрители уже сидели в зале и отменять спектакль было поздно. В результате труппе пришлось сыграть лишь одну часть спектакля, в которой не был занят Лановой.
Василий Лановой принимает участие в трех спектаклях Вахтанговского театра: "Посвящение Еве", "Последние луны", "Пристань".
Ранее также сообщалось о госпитализации Георгия Данелии. Режиссер попал в больницу с воспалением легких. Врачам пришлось ввести его в состояние искусственной комы.
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за нездоровья Ланового
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