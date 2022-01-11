Скончался художник-иллюстратор Георгий Юдин

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Художник-иллюстратор, поэт и автор детских литературных произведений Георгий Юдин умер на 79-м году жизни. Об этом говорится на сайте Российской государственной детской библиотеки.

"11 января 2022 года мы прощаемся с удивительным человеком, талантливым российским художником Георгием Николаевичем Юдиным. Он умер 7 января. Мы только вчера узнали", – сказали в пресс-службе.

Георгий Юдин родился в 1943 году. Он выпускник Московского полиграфического института. С 1961 года Юдин занимался иллюстрированием детских книг, создавал иллюстрации к книге "Приключения капитана Врунгеля".

В середине 1970-х годов Юдин принял участие в производстве кинофильмов "Красные дипкурьеры" и "Капитан Немо" в качестве художника-постановщика.