Актер Питер Динклейдж оценил концовку "Игры престолов"

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Актер Питер Динклейдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов", оценил концовку сериала, вызвавшую неоднозначную реакцию зрителей. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению Динклейджа, фанаты не хотели, чтобы сериал закончился. Кроме того, недовольство зрителей могло вызвать то, что многолетний сюжет завершился не хеппи-эндом, а кровавой диктатурой Дейенерис Таргариен, полагает актер.

"Я знаю, что многих удивила концовка, но, если вы смотрели внимательно, вы замечали подсказки. Мы предупреждали не называть своих собак Кхалиси", – пошутил Динклейдж.

Также артист признался, что благодаря участию в таком успешном проекте он получил возможность выбирать только подходящие для себя роли, исключая компромиссы и вынужденные варианты.

"Иногда берешься за работу, а потом желаешь, чтобы не делал этого. Но я ни о чем не жалею, это работа, счастье, что она есть", – добавил Динклейдж.

Ранее сообщалось, что сериал "Игра в кальмара" обогнал шоу "Игра престолов" от HBO по количеству просмотров, посвященных им видеороликов на хостинге YouTube.

Официальные тизеры, трейлеры, нарезки моментов из сериала и различный фанатский и аналитический видеоконтент по "Игре в кальмара" насчитывает около 131 тысячи роликов.

