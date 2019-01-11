Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 января, 23:01

Россию на "Евровидении-2019" может представить Ольга Бузова

культура

11 января, 23:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

В этом году Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" может представить Ольга Бузова. Она вошла в шорт-лист претендентов на участие в конкурсе, передает телеканал Москва 24.

Как пишут некоторые СМИ, если Бузова поедет на "Евровидение", она, несомненно, сумеет впечатлить европейских зрителей. Российская исполнительница запомнится, как минимум, нарядами и поведением.

Однако, чтобы выступить на "Евровидении", Бузовой необходимо обойти еще шестерых претендентов. В числе последних − Филипп Киркоров, причем многие уверены, что на престижный конкурс от России отправится именно он. Имя исполнителя, которому доверят представлять страну на "Евровидении", могут назвать уже на следующей неделе.


"Евровидение-2019" состоится в Израиле в середине мая. Совсем недавно организаторы представили логотип конкурса − три треугольника, объединенные в форме звезды. Ранее также стал известен слоган "Евровидения-2019" − "Позволь себе мечтать".

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика