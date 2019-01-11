Россию на "Евровидении-2019" может представить Ольга Бузова

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

В этом году Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" может представить Ольга Бузова. Она вошла в шорт-лист претендентов на участие в конкурсе, передает телеканал Москва 24.

Как пишут некоторые СМИ, если Бузова поедет на "Евровидение", она, несомненно, сумеет впечатлить европейских зрителей. Российская исполнительница запомнится, как минимум, нарядами и поведением.

Однако, чтобы выступить на "Евровидении", Бузовой необходимо обойти еще шестерых претендентов. В числе последних − Филипп Киркоров, причем многие уверены, что на престижный конкурс от России отправится именно он. Имя исполнителя, которому доверят представлять страну на "Евровидении", могут назвать уже на следующей неделе.



"Евровидение-2019" состоится в Израиле в середине мая. Совсем недавно организаторы представили логотип конкурса − три треугольника, объединенные в форме звезды. Ранее также стал известен слоган "Евровидения-2019" − "Позволь себе мечтать".