Представлен логотип "Евровидения-2019"

Организаторы "Евровидения" и израильская вещательная компания KAN представили логотип конкурса, который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Фото опубликовано в Instagram конкурса.

На логотипе изображены два золотых треугольника и один с подсвеченным контуром, объединенные в форме звезды. Фигура повторяет силуэт сцены конкурса, разработанной немецким художником Флорианом Видером.

До этого был назван слоган "Евровидения-2019": "Позволь себе мечтать".

"Евровидение" в 2019 году будет проходить в Тель-Авиве. В Израиле представили слоган мероприятия. Более 140 деятелей культуры и искусства из разных стран призывали лишить Израиль права его проведения, "пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине".

Израиль примет следующее "Евровидение" благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней Toy в 2018 году. Конкурс проводили в этой стране также в 1979 и 1999 годах.