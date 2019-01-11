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13:35

Обнародовано последнее желание Криса Кельми

культура

13:35

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Крис Кельми, скончавшийся 1 января в результате остановки сердца, завещал развеять свой прах над Атлантикой, сообщает "Экспресс газета".

По воле родственников, на церемонии прощания с музыкантом присутствовали только близкие друзья – Михаил Муромов, Игорь Мельник из группы "Демарш", Николай Трубач, композитор Андрей Мисин и писатель Сергей Минаев.

Как рассказала подруга Кельми, поэтесса Маргарита Пушкина, кремирование состоялось в Николо-Архангельском крематории. Она выразила недовольство тем, что родственники музыканта решили не пускать его поклонников на траурную церемонию.

Пушкина напомнила случаи, когда "больного Криса таскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям". Также поэтесса задается вопросом, где были родственники, когда музыканту требовалась помощь.

Крис Кельми скончался 1 января на 64-м году жизни в своем доме в Новоглаголеве. Он являлся основателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", был участником группы "Автограф". Также Кельми написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

В Мосгордуме заявили, что готовы рассмотреть заявку об увековечивании памяти музыканта Криса Кельми, если она поступит.

культура

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