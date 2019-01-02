Умер певец Крис Кельми

Певец Крис Кельми скончался на 64-м году жизни, передает ТАСС.
Уточняется, что артист скончался в своем загородном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Точную причину смерти должна установить экспертиза. Но, по словам источника, известно, что "криминальной составляющей в ней нет".
Согласно информации некоторых СМИ, музыканта нашли, когда он находился без сознания. Медики не смогли ему помочь.
Крис Кельми (Анатольий Арьевич Кельми) – советский и российский певец и музыкант. Создатель групп "Високосный групп", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф". Автор песен "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".
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