Умер певец Крис Кельми

Фото: ТАСС/Владимир Старков

Певец Крис Кельми скончался на 64-м году жизни, передает ТАСС.

Уточняется, что артист скончался в своем загородном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Точную причину смерти должна установить экспертиза. Но, по словам источника, известно, что "криминальной составляющей в ней нет".

Согласно информации некоторых СМИ, музыканта нашли, когда он находился без сознания. Медики не смогли ему помочь.

Крис Кельми (Анатольий Арьевич Кельми) – советский и российский певец и музыкант. Создатель групп "Високосный групп", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф". Автор песен "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".