В Мосгордуме готовы рассмотреть заявку о памятнике Крису Кельми

В Мосгордуме готовы рассмотреть заявку об увековечивании памяти музыканта Криса Кельми, если она поступит. Об этом заявил председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
По его словам, Кельми – известный человек. "По-разному складывается судьба в начале пути и в старшие годы. В свое время он был очень популярен. Такую заявку в любом случае надо рассмотреть", – цитирует Герасимова Агентство "Москва". Он добавил, что место установки зависит от пожеланий поклонников артиста.
Крис Кельми скончался 1 января на 64-м году жизни в своем доме в Новоглаголеве. Точную причину смерти установит вскрытие, но по осмотру это случилось в результате естественных причин.
Кельми создал группы "Високосное лето" и "Рок-Ателье", был участником группы "Автограф". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".
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