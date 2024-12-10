Психолог Преснова отметила полезность проекта "Зал "Зарядье" – детям"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Проект "Зал "Зарядье" – детям" очень полезен для подрастающего поколения, поскольку способствует всестороннему развитию, заявила педагог-психолог Ольга Преснова.

"Классическая музыка, умение и желание ее слушать выполняют для развития ребенка сразу несколько важных функций. Музыкальные произведения пробуждают эмоции: умение радоваться, любить. Некоторым детям музыкальные произведения помогают понять собственные чувства, учат делиться ими с окружающими", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Молодые слушатели, участвуя в проекте, знакомятся с историей и творчеством великих композиторов: Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского, добавила Преснова. По ее словам, знание их произведений дает оценить влияние классиков на мировую культуру.

Кроме того, психолог уверена, что музыка может помочь пережить трудные времена.

Масштабные концерты, как правило, организуют в элитных залах Большого театра, Московской филармонии и "Зарядья", отметила Преснова. И проект "Зал "Зарядье" – детям" дарит юным любителям музыки возможность посетить эти культурные мероприятия. Ряд концертов и спектаклей запланирован в декабре и январе.

Ранее в рамках проекта состоялся флагманский спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Молодые слушатели приходят в концертный зал, делая это впервые в жизни, и от того, какое ощущение ребенок вынесет в душе после первого концерта, зависит его дальнейший интерес к классической музыке, пояснил гендиректор зала "Зарядье" Иван Рудин.

