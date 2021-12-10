Московский суд рассмотрит дело о разводе Григория Лепса с женой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Судебный участок мирового судьи рассмотрит дело о разводе певца Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Хамовнического суда.

Заседание пройдет 20 декабря в 14:30.

Дело о разводе певца рассматривает суд, так как супруги имеют несовершеннолетних детей. Известно, что они прожили в браке 20 лет.

В прошлом году Григорий Лепс вошел в рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса по версии Forbes. За основу данных был взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

