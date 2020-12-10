12:21
Фото: AP/Grant Pollard/Invision
Американский актер Джордж Клуни попал в больницу, экстренно похудев для съемок фильма "Полночное небо", сообщает газета Mirror.
За несколько дней до начала работы над своим фильмом Клуни госпитализировали с сильной болью в животе. У него диагностировали панкреатит. Клуни предположил, что слишком сильно старался сбросить вес и не следил за собой. Он считает, что заболеванию поспособствовала его диета.
59-летний актер похудел почти на 13 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы. Клуни назвал фильм "Полночное небо" своим самым большим проектом на сегодняшний день.
Помимо похудения, для съемок в фильме актеру пришлось перестать бриться, от чего его супруга Амаль Клуни была не в восторге.
"Я отрастил длинную уродливую бороду, моему сыну она понравилась, потому что он прятал в нее всякое... Но моя жена и дочь были счастливы, когда бороды не стало, так как было сложно найти лицо под всем этим беспорядком", – рассказал Клуни.
В апреле Джордж Клуни и его жена Амаль пожертвовали более миллиона долларов на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса. Из этой суммы 300 тысяч долларов пошли на нужды британской национальной системы здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане, а также на поддержку больниц в итальянской Ломбардии, которая сильнее всех пострадала от COVID-19.
Еще 500 тысяч направили в благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию, объединяющую американских актеров. 250 тысяч долларов поступили фонду Los Angeles Mayors, который помогает медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.
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