Умер художник "Тайны Третьей планеты" Куликов

На 76-м году жизни скончался российский художник-аниматор Дмитрий Куликов, работавший над мультфильмом "Тайна Третьей планеты". Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

"Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу. <...> Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

В числе других работ Куликова были такие мультфильмы, как "Икар и мудрецы", "Лиса Патрикеевна" и "Про Сидорова Вову". С 1974 года он работал на студии "Союзмультфильм", за свою карьеру успел также посотрудничать с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции.

В качестве карикатуриста Куликов являлся лауреатом международной выставки "Сатира в борьбе за мир".

