Прощание с артисткой Петерсон пройдет в Театре Вахтангова в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Агнессой Петерсон пройдет 15 сентября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, заявил ТАСС директор учреждения заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок.

Мероприятие запланировано в Большом фойе с 12:00 до 13:00.

Актриса скончалась из-за болезни 10 сентября. Ей было 89 лет. Театр Вахтангова выразил соболезнования ее родным и близким.

Петерсон родилась в 1936 году в Эстонии. В 1960-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего попала в труппу Театра Вахтангова, где выступала до 2021 года. За это время актриса исполнила более 30 ролей.

Кроме того, она снималась в кино. Ее дебютной работой стал фильм "Подводные рифы".

В 1991 году Петерсон присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Помимо этого, она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.