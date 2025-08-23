Умерла педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

Фото: телеграм-канал "ГИТИС"

Умерла педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Ей было 95 лет, сообщила пресс-служба вуза.

Она преподавала в ГИТИСе сценическое движение и фехтование почти 40 лет.

"Анастасия Всеволодовна – большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам. Огромное количество людей ее помнят, чтят и любят", – говорится в сообщении.

Вуз выразил соболезнования ученикам, коллегам и друзьям Вербицкой.

Прощание с педагогом пройдет в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 25 августа, после чего ее кремируют.

Вербицкая родилась 28 марта 1930 года в известной театральной и литературной семье. Ее бабушкой была писательница Анастасия Вербицкая, отцом – актер МХАТа и народный артист РСФСР Всеволод Вербицкий, а братом – актер Анатолий Вербицкий, известный по роли Печорина в фильме 1955 года "Княжна Мэри".

У Вербицкой учились актер, кинорежиссер, сценарист, ведущий Александр Абдулов, актер и заслуженный артист РФ Игорь Старыгин, актриса, телеведущая, журналистка Татьяна Веденеева, актер и заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров, актер, юморист, пародист, телеведущий Юрий Стоянов, актер и народный артист РФ Виктор Сухоруков, актриса и телеведущая Жанна Эппле, а также актриса и народная артистка РФ Ирина Розанова.

Вербицкая оставила после себя письменные воспоминания о семье, войне и театре, в число которых вошли "О писательнице Анастасии Вербицкой" и "Мои детские воспоминания о начале войны 1941 года".

