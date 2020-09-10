Фото: кадр из сериала ""Ходячие мертвецы"

Телеканал AMC объявил о закрытии сериала "Ходячие мертвецы". Как сообщает News.ru, проект остановится после 11-го сезона.

Завершающий сезон должен стартовать осенью 2021 года, если не произойдет новых переносов, уточнили в компании.

Чтобы вернуть "Ходячих мертвецов" в эфир, создатели планируют удлинить 10-й сезон. Новые серии выйдут в эфир 4 октября текущего года одновременно с первым эпизодом мини-сериала World Beyond в той же киновселенной.

По завершении основного сюжета авторы "Ходячих мертвецов" готовятся запустить в производство отдельный проект о персонажах Нормана Ридуса и Мелиссы Макбрайд. Кроме того, в разработке находятся фильмы о герое Эндрю Линкольна.

