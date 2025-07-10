Сумка Hermes актрисы Джейн Биркин продана на аукционе за 8,6 млн евро

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Сумка французского модного дома Hermes, изготовленная вручную в 1984 году специально для франко-британской актрисы Джейн Биркин, продана на аукционе в Париже за 8,6 миллиона евро. Это в 20 раз превышает прошлый рекорд, принадлежавший сумке Kelly Hermes, которая была продана за 438 тысяч евро, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Начальная стоимость сумки Биркин на торгах составляла 1 миллион евро, однако цена быстро и многократно выросла.

По одной из легенд, актриса пожаловалась своему соседу в самолете на рейсе Париж – Лондон, что она не смогла подобрать себе удобную сумку для перевозки детских вещей. Соседом оказался Жан-Луи Дюма, который в то время занимал пост руководителя компании Hermes.

Спустя несколько месяцев по инициативе предпринимателя была создана модель сумки со специальными отсеками для молочных бутылок. Спрос на нее с тех пор так вырос, что ее можно было купить только по записи из-за дефицита.

Ранее с молотка ушел редкий десятикаратный бриллиант, некогда принадлежавший французской королеве Марии-Антуанетте. Он был продан за 13,98 миллиона долларов – в три раза дороже первоначальной оценки в 5–7 миллионов. Имя нового владельца не известно.