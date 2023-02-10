Проекты Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте

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Проекты американской компании Disney перестанут быть доступны к просмотру на российских видеосервисах в марте. Об этом пишет газета "Ведомости".

Сейчас мультфильмы и кинокартины компании можно смотреть через онлайн-кинотеатр Okko, а также на сервисах "КиноПоиск" и "Иви". Руководители видеосервисов рассказали, что в марте текущего года действие контрактов заканчивается и киностудия не будет их перезаключать.

Ранее сообщалось, что Disney готовится к полному уходу из России. Был отменен прокат новинок в стране.

2 октября The Walt Disney Company удалила из социальных сетей российские аккаунты. На официальном сайте компании РФ перестала числиться в списке стран, в которых есть ее филиал.

В ноябре компания Disney решила закрыть офис кинопрокатного подразделения в России. Как сообщали СМИ, большинство сотрудников московского офиса были уволены. Оставшаяся часть команды должна была довести до конца ряд рабочих процессов, но уже в главном российском офисе Disney в бизнес-центре Lotte Plaza.

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