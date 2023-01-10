Прощание с Леонидом Эрманом началось в театре "Современник"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В театре "Современник" началась церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России Леонидом Эрманом. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит на основной сцене театра, а в фойе выставлены фотографии покойного. Проститься с Эрманом пришли его близкие и коллеги, в частности худрук МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский, а также актеры Владислав Ветров, Игорь Золотовицкий и другие.

Леонид Эрман скончался вечером 7 января. Ему было 96 лет.

Эрман был одним из создателей "Современника". В 70–80-х он работал в МХАТ имени Горького, когда тот возглавлял Олег Ефремов, а к 90-м вернулся в "Современник", где затем служил почти 25 лет. С 2012 по 2018 год он работал помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова.



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