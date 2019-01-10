Музей Победы принял в праздники более 35 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей Победы побил прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в музее побывало более 35 тысяч человек.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея, особой популярностью у посетителей пользовался новогодний исторический квест "Елка Победы". Его участниками стали почти 10 тысяч детей.

Также в начале года музей запустил новогодний кроссбукинг. В музее можно было обменять принесенную из дома книгу или просто почитать интересные издания.

До 31 января в Музее Победы работает выставка раритетных советских елочных украшений. Экспозиция получила название "Старый добрый Новый год".

Как рассказал директор музея Александр Школьник, в этих игрушках отображены все вехи советской истории, поскольку каждый год в них старались запечатлеть то, чем люди гордились, что вызывало самые теплые и светлые чувства.

Всего на выставке представлено около 500 экспонатов. Это игрушки и открытки из коллекции заслуженного артиста РФ Александра Олешко, а также раритеты из фондов музея.