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14:48

Космонавты и самовары: выставка советских елочных игрушек открылась в Музее Победы

досуг выставки

14:48

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Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Выставка раритетных советских елочных украшений открылась в Музее Победы, сообщает Агентство "Москва".

Экспозиция получила название "Старый добрый Новый год". Она будет работать вплоть до 31 января.

Как рассказал директор музея Александр Школьник, в этих игрушках отображены все вехи советской истории, поскольку каждый год в них старались запечатлеть то, чем люди гордились, что вызывало самые теплые и светлые чувства.

"Даже во время войны, в тяжелейших условиях, труженики тыла находили время, чтобы выпустить под Новый год игрушки для елки из подручных материалов, например, из самой обычной проволоки", – отметил он.

Всего на выставке представлено около 500 экспонатов. Это игрушки и открытки из коллекции заслуженного артиста РФ Александра Олешко, а также раритеты из фондов музея.

Экспозиция – это совместный проект музея и Олешко. Сам артист признался, что практически все игрушки старше него – есть Дед Мороз 1948 года.

Также с 21 декабря в Москве будет работать выставка "История новогодней игрушки". Она пройдет в Центре Гиляровского. Посетители смогут побывать на шести реконструированных елках от дореволюционной эпохи до наших дней.

досуг выставки

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