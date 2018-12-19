В Музее Победы откроется выставка советских елочных игрушек

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Музее Победы в эту пятницу, 21 декабря, откроется выставка "Старый добрый Новый год". На ней будет представлена уникальная коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок.

Коллекцию передал музею заслуженный артист России Александр Олешко. Также значительную часть выставки составят сувениры из фондов музея. Всего будет представлено около 500 экспонатов.

После церемонии открытия состоится премьера новогоднего исторического квеста "Елка Победы". Его первыми участниками станут подопечные шести благотворительных фондов, среди которых "Подари жизнь", а также дети из малообеспеченных семей, дети военнослужащих и ветеранов боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Квест будет длиться полтора часа, он предусматривает головоломки и выполнение "боевых заданий". В завершение всех ждут тематические подарки от Деда Мороза и яркие огни Елки Победы.

Также с 21 декабря в Москве будет работать выставка "История новогодней игрушки". Она пройдет в Центре Гиляровского. Посетители смогут побывать на шести реконструированных елках от дореволюционной эпохи до наших дней.