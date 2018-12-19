В Музее Победы откроется выставка советских елочных игрушек

В Музее Победы в эту пятницу, 21 декабря, откроется выставка "Старый добрый Новый год". На ней будет представлена уникальная коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок.
Коллекцию передал музею заслуженный артист России Александр Олешко. Также значительную часть выставки составят сувениры из фондов музея. Всего будет представлено около 500 экспонатов.
После церемонии открытия состоится премьера новогоднего исторического квеста "Елка Победы". Его первыми участниками станут подопечные шести благотворительных фондов, среди которых "Подари жизнь", а также дети из малообеспеченных семей, дети военнослужащих и ветеранов боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Квест будет длиться полтора часа, он предусматривает головоломки и выполнение "боевых заданий". В завершение всех ждут тематические подарки от Деда Мороза и яркие огни Елки Победы.
Также с 21 декабря в Москве будет работать выставка "История новогодней игрушки". Она пройдет в Центре Гиляровского. Посетители смогут побывать на шести реконструированных елках от дореволюционной эпохи до наших дней.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.