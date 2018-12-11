Елочный антиквариат: раритеные игрушки покажут в Центре Гиляровского

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Выставка "История новогодней игрушки" пройдет в Центре Гиляровского в Москве с 21 декабря по 13 января. Посетители смогут побывать на шести реконструированных елках от дореволюционного времени до наших дней. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Москвы.

"Посвященная истории елки и новогодней игрушки выставка создана на основе собрания московского коллекционера Алексея Кузнецова и похожа на путешествие во времени", – отметили в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

В конце декабря выставка "Старый добрый Новый год", посвященная елочным игрушкам советского времени, откроется в Музее Победы 21 декабря. По словам организаторов, в экспозиции будет представлено около 500 раритетов, которые принадлежат Александру Олешко.

В игрушках можно будет проследить историю страны. Это елочные шарики с танками в войну, игрушки в виде ракет во время освоения космоса. После премьеры фильма "Цирк" стали популярны фигурки на цирковую тематику.