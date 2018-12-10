9 необычных новогодних елок для всей семьи

Космические путешествия, научные опыты, ледовое шоу и новогодний квест с трансформерами – редакция портала Москва 24 выбрала 9 самых необычных детских елок.
Ледовое шоу Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой "Щелкунчик"
Ну какой же Новый год без "Щелкунчика"? Свою версию знаменитой сказочной истории представляют Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Ледовое представление, яркие костюмы, которые специально для "Щелкунчика" были созданы во Франции, внушительные декорации и необычные спецэффекты: на ледовом поле запылают языки настоящего пламени. А каждый гость до 12 лет получит сладкий подарок от организаторов шоу и их партнеров.
В спектакле примут участие олимпийский чемпион Алексей Ягудин и знаменитые фигуристы Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Где: Ледовый дворец ЦСКА Арена
Когда: с 27-30 декабря
Новогодний цикл спектаклей Малого театра
В Малом театре во время зимних школьных каникул пройдет цикл новогодних спектаклей "Путешествие в мир театрального волшебства". В программе – спектакли "Золушка", "Снежная королева" и премьера обновленной версии спектакля "Сказка о царе Салтане". До начала спектаклей в фойе самых маленьких гостей ждут развлечения и подарки, стоимость которых включена в цену билета.
Где: Малый театр
Когда: 28 декабря-8 января
Мюзикл "Чудеса и куралесы"
Фото: Московский театр мюзикла
Герои из двух книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы ("Страна чудес" и "Зазеркалье") встретятся на сцене театра в спектакле "Чудеса и куралесы". Красная и Белая королевы станут сестрами, начнут воевать, а Алисе предстоит не только спасти от казни Шляпника, но и остановить кровопролитие, грозящее всей Стране чудес. Встречи с любимыми детскими персонажами сказок Льюиса Кэрролла – Чеширским Котом, Мартовским Зайцем, Голубой Гусеницей, Белым Кроликом, Труляля и Траляля – музыка Владимира Баскина в исполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистов мюзиклов. За сценографию отвечает театральный художник с мировым именем Оливье Ландревиль (Канада).
Где: Московский театр мюзикла
Когда: 23, 29, 30 и 31 декабря, с 3-8 января
Научная елка WOW!HOW?
В этом году организаторы главной научной елки страны WOW! HOW? выбрали тему космоса. Маленькие зрители вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями, отправятся в космос, посетят планеты Солнечной системы и даже откроют новую – планету главного зимнего волшебника страны. Спецэффекты, видеопроекции и, конечно, научные опыты, которые будут показывать на сцене каждые три минуты. А до начала театрализованного представления на трех этажах Большого зала РАН всех гостей ждут более 10 интерактивных зон с мастер-классами. Кроме того, для каждого ребенка организаторы подготовили особенные вкусные и научные подарки.
Где: Большой зал Российской академии наук
Когда: 22 декабря-4 января
Новогодний фестиваль "Дом вверх дном"
Новогодний фестиваль в Институте русского реалистического искусства пройдет под девизом "Дом вверх дном". Гостей ждут арт-елка, бал архитекторов, подарки, экскурсии для детей и взрослых, мастер-классы, встречи с художниками и архитекторами.
Детей от четырех до восьми лет приглашают принять участие в грандиозном и особенном событии – бале архитекторов. Первый такой бал состоялся в 1931 году в Нью-Йорке. Тогда участники оделись в необычные костюмы – собственные произведения. Юные гости бала, как и архитекторы в 1931 году, смогут создать себе костюмы в форме шедевров мировой архитектуры. Для детей от семи до десяти лет пройдет мастер-класс "В мастерской художника". Один из залов музея превратится в настоящую студию – с палитрами, кистями, холстами и разными секретными ингредиентами, на основе которых делают краски. Каждый участник научится смешивать красочные пигменты и тонировать холст.
Где: Институт русского реалистического искусства
Когда: с 24 декабря
Киберёлка в Музее Восстания Машин
Новогодний квест-спектакль с участием гигантских трансформеров "Трансформеры". По сюжету, злой гений Файзер отнимает посох у Деда Мороза, и чтобы спасти Новый год, ребятам вместе со Снегурочкой предстоит заморозить время и повернуть его вспять. Озорной Бамблби научит всех танцевать кибертронианские танцы и подарит настоящую боевую пушку, а лидер автоботов Оптимус Прайм сразится с самым сильным противником – Мегатроном.
В программе – четыре трехметровых робота на сцене, лазерное, дымовое и мыльное шоу, фокусы с азотом, молнии Николы Теслы, дискотека и много других сюрпризов.
Где: Музей Восстания Машин
Когда: 22 декабря-6 января
Китайское балетно-акробатическое шоу "Щелкунчик"
Еще одна версия всеми любимого "Щелкунчика" – на языке цирка – от китайских артистов. Детей и их родителей ждут цирковые номера, балетная хореография, акробатические трюки и сцены с приемами кунг-фу. На сцене одновременно можно будет увидеть 45 акробатов и 10 тонн необычных декораций на фоне светозвуковых эффектов. В шоу также примет участие китайский иллюзионист, способный даже закоренелых скептиков убедить в существовании чудес.
Где: Конгресс-центр РЭУ имени Плеханова
Когда: 21 декабря-7 января
"Космические приключения Белки и Стрелки. Полет на Марс"
Музей космонавтики представит спектакль о сказочных приключениях первых космических собак – Белки и Стрелки. Отважные путешественники отправятся на Марс – планету, где закаты голубого цвета, а зимой вместо елок наряжают совсем другие деревья – яблони. На пути к цели Белку и Стрелку ждут непростые испытания, но благодаря друзьям, добрым намерениям и волшебству им удастся совершить самое настоящее чудо. К каждому билету зрители получат тюбик космического питания в подарок.
Где: Музей космонавтики
Когда: с 22, 23, 29, 30 декабря, 2-7 января
Киноелка на "Мосфильме"
Фото: Киноелка
На "Мосфильме" пройдет киноелка "ЧудесаЙкинО". По сюжету, на Фабрике грез оживут волшебные елочные игрушки, обладающие уникальными талантами. Вместе со зрителями они должны будут спасти главный зимний праздник и не сорвать день рождения "Мосфильма".
Спектакль будет насыщен спецэффектами: лазерная графика, тяжелый дым, пневмофейерверк, система электронного управления фонами и уникальная технология воспроизведения природных явлений.
Где: "Мосфильм"
Когда: с 21 декабря-7 января