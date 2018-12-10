9 необычных новогодних елок для всей семьи

Космические путешествия, научные опыты, ледовое шоу и новогодний квест с трансформерами – редакция портала Москва 24 выбрала 9 самых необычных детских елок.

Ледовое шоу Ильи Авербуха и Татьяны Тарасовой "Щелкунчик"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ну какой же Новый год без "Щелкунчика"? Свою версию знаменитой сказочной истории представляют Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Ледовое представление, яркие костюмы, которые специально для "Щелкунчика" были созданы во Франции, внушительные декорации и необычные спецэффекты: на ледовом поле запылают языки настоящего пламени. А каждый гость до 12 лет получит сладкий подарок от организаторов шоу и их партнеров.

В спектакле примут участие олимпийский чемпион Алексей Ягудин и знаменитые фигуристы Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Где: Ледовый дворец ЦСКА Арена

Когда: с 27-30 декабря

Новогодний цикл спектаклей Малого театра

В Малом театре во время зимних школьных каникул пройдет цикл новогодних спектаклей "Путешествие в мир театрального волшебства". В программе – спектакли "Золушка", "Снежная королева" и премьера обновленной версии спектакля "Сказка о царе Салтане". До начала спектаклей в фойе самых маленьких гостей ждут развлечения и подарки, стоимость которых включена в цену билета.

Где: Малый театр

Когда: 28 декабря-8 января

Мюзикл "Чудеса и куралесы"

Герои из двух книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы ("Страна чудес" и "Зазеркалье") встретятся на сцене театра в спектакле "Чудеса и куралесы". Красная и Белая королевы станут сестрами, начнут воевать, а Алисе предстоит не только спасти от казни Шляпника, но и остановить кровопролитие, грозящее всей Стране чудес. Встречи с любимыми детскими персонажами сказок Льюиса Кэрролла – Чеширским Котом, Мартовским Зайцем, Голубой Гусеницей, Белым Кроликом, Труляля и Траляля – музыка Владимира Баскина в исполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистов мюзиклов. За сценографию отвечает театральный художник с мировым именем Оливье Ландревиль (Канада).

Где: Московский театр мюзикла

Когда: 23, 29, 30 и 31 декабря, с 3-8 января

Научная елка WOW!HOW?

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В этом году организаторы главной научной елки страны WOW! HOW? выбрали тему космоса. Маленькие зрители вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями, отправятся в космос, посетят планеты Солнечной системы и даже откроют новую – планету главного зимнего волшебника страны. Спецэффекты, видеопроекции и, конечно, научные опыты, которые будут показывать на сцене каждые три минуты. А до начала театрализованного представления на трех этажах Большого зала РАН всех гостей ждут более 10 интерактивных зон с мастер-классами. Кроме того, для каждого ребенка организаторы подготовили особенные вкусные и научные подарки.

Где: Большой зал Российской академии наук

Когда: 22 декабря-4 января

Новогодний фестиваль "Дом вверх дном"

Новогодний фестиваль в Институте русского реалистического искусства пройдет под девизом "Дом вверх дном". Гостей ждут арт-елка, бал архитекторов, подарки, экскурсии для детей и взрослых, мастер-классы, встречи с художниками и архитекторами.

Детей от четырех до восьми лет приглашают принять участие в грандиозном и особенном событии – бале архитекторов. Первый такой бал состоялся в 1931 году в Нью-Йорке. Тогда участники оделись в необычные костюмы – собственные произведения. Юные гости бала, как и архитекторы в 1931 году, смогут создать себе костюмы в форме шедевров мировой архитектуры. Для детей от семи до десяти лет пройдет мастер-класс "В мастерской художника". Один из залов музея превратится в настоящую студию – с палитрами, кистями, холстами и разными секретными ингредиентами, на основе которых делают краски. Каждый участник научится смешивать красочные пигменты и тонировать холст.

Где: Институт русского реалистического искусства

Когда: с 24 декабря

Киберёлка в Музее Восстания Машин

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Новогодний квест-спектакль с участием гигантских трансформеров "Трансформеры". По сюжету, злой гений Файзер отнимает посох у Деда Мороза, и чтобы спасти Новый год, ребятам вместе со Снегурочкой предстоит заморозить время и повернуть его вспять. Озорной Бамблби научит всех танцевать кибертронианские танцы и подарит настоящую боевую пушку, а лидер автоботов Оптимус Прайм сразится с самым сильным противником – Мегатроном.

В программе – четыре трехметровых робота на сцене, лазерное, дымовое и мыльное шоу, фокусы с азотом, молнии Николы Теслы, дискотека и много других сюрпризов.

Где: Музей Восстания Машин

Когда: 22 декабря-6 января

Китайское балетно-акробатическое шоу "Щелкунчик"

Еще одна версия всеми любимого "Щелкунчика" – на языке цирка – от китайских артистов. Детей и их родителей ждут цирковые номера, балетная хореография, акробатические трюки и сцены с приемами кунг-фу. На сцене одновременно можно будет увидеть 45 акробатов и 10 тонн необычных декораций на фоне светозвуковых эффектов. В шоу также примет участие китайский иллюзионист, способный даже закоренелых скептиков убедить в существовании чудес.

Где: Конгресс-центр РЭУ имени Плеханова

Когда: 21 декабря-7 января

"Космические приключения Белки и Стрелки. Полет на Марс"

Музей космонавтики представит спектакль о сказочных приключениях первых космических собак – Белки и Стрелки. Отважные путешественники отправятся на Марс – планету, где закаты голубого цвета, а зимой вместо елок наряжают совсем другие деревья – яблони. На пути к цели Белку и Стрелку ждут непростые испытания, но благодаря друзьям, добрым намерениям и волшебству им удастся совершить самое настоящее чудо. К каждому билету зрители получат тюбик космического питания в подарок.

Где: Музей космонавтики

Когда: с 22, 23, 29, 30 декабря, 2-7 января

Киноелка на "Мосфильме"

На "Мосфильме" пройдет киноелка "ЧудесаЙкинО". По сюжету, на Фабрике грез оживут волшебные елочные игрушки, обладающие уникальными талантами. Вместе со зрителями они должны будут спасти главный зимний праздник и не сорвать день рождения "Мосфильма".

Спектакль будет насыщен спецэффектами: лазерная графика, тяжелый дым, пневмофейерверк, система электронного управления фонами и уникальная технология воспроизведения природных явлений.

Где: "Мосфильм"

Когда: с 21 декабря-7 января