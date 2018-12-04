5 простых способов окунуться в новогоднюю атмосферу уже сейчас

Новый год уже начинал свой путь по столице. Атрибутика главного торжества года появилась на офисах и магазинах, улицах и бульварах. После "черной пятницы" прилавки очищены от старых запасов, и теперь у нас есть возможность заранее и не спеша подготовиться к празднику года. Хочется, чтобы погружение в атмосферу праздника было постепенным, без спешки и стресса.

Портал Москва 24 предлагает вам проникнуться духом грядущего года уже сегодня.

На природе

Лосиный остров

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Елка – главная героиня леса. Никто не призывает покупать ее живой, если вы против. Но прогулка с близкими среди хвойных аллей легко окунет вас в атмосферу владений Деда Мороза. В Лосином острове, первом национальном парке страны вы найдете такие уголки без труда. Для удобства можно даже записаться на экскурсию "Такой знакомый лес" или "Леса России". Пролетели дятлы и синички, белочка грызет зимний корм, а вдалеке вы слышите шорох. Кто это? То ли лиса, то ли кабанчик, а может и лось. Едва ли стоит проверять непрошеного гостя вдалеке. Не отставайте от группы, это опасно.

Если не хотите пешеходного тура, то уже вполне можно самому найти "Сосновую гривку". Лучше просто остановиться и вдохнуть этот аромат. Можно немного нарвать веточек и поставить их дома. Говорят, что провести время среди живой натуры – отличная перезарядка мозга от стрессов города.

Ах да: как насчет взять с собой мандарины?!

Где: Поперечный просек, дом 1Г

В городе

Пушкинский мост



Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Новый год радует нас не только дома, но и на улице. Бульвары и проспекты который год украшаются иллюминацией. Прелесть в том, что системы освещения объектов регулярно меняются. И в этом году рекомендуем вам отправиться на Андреевский (Пушкинский) мост.

Отличная точка на маршруте – рядом уже открылся каток в Парке Горького. Так что после физкультзаезда отправляйтесь на Пушкинскую набережную любоваться тем, как игра света превращает привычные вещи в феерию. Чудеса под боком, мы просто их не видим (а оно того стоит). В начале декабря это сооружение, которому в сентябре следующего года будет всего-то 20 лет, превращается в белый корабль. Арка станет ярко-белой как паруса, а опоры – корпусом. Романтика гарантирована всем и каждому, блики на воде смогут и правда сделать его бесстрашной бригантиной отважного капитана, который плывет среди зимы. Сказка да и только, как и положено в Новый год, "все всегда сбывается".

Где: Пушкинский мост

За вдохновением

Органный рождественский концерт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На Западе Рождество справляют 25 декабря. Но подготовка к нему, Адвент, идет целых четыре недели. Это очищение от грехов, базарчики с глинтвейном, походы в церковь. А в костеле всегда звучит он, Гулливер из рода музыкальных инструментов – орган.

"Орган без сомнения, является самым великим, самым дерзновенно могучим, самым великолепным инструментом... Это своего рода пьедестал, с которого душа взлетает в мировое пространство, если в своем парении стремится изобразить жизнь", – писал Оноре де Бальзак.

Пожалуй, особенно поражает органный концерт именно в храме. Полутьма, витражи, устремленные ввысь колонны и доносящийся с вышины звук. Ты будто один на один со стихией, гигантом, перед которым ты – размером с горошину. Стоит закрыть глаза и окунуться в этот мир звуков. В конце этой бури приходит покой, тишина и победа светлых сил. Атмосфера Рождества гарантирована вам на 100%.

Где: Малая Грузинская улица, 27/13

Мастерская новогодних украшений

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Научиться сделать елочные игрушки – это легко. Наверняка многие из вас наряжают елку либо старинными игрушками от бабушки, либо ширпотребом. Но смею предположить, что и то, и другое есть более-менее в каждой московской семье. Может, сделать что-то свое, "крафтовое"? Это не только повысит вашу самооценку, но и позволит просто сэкономить на покупках перед 31-м числом.

А знаете ли вы, что сегодня появились новые техники росписи? Нет, не просто кисточкой и блестками по стеклу. Вы узнаете о высокотехнологичных методах дудлинга, точечной росписи, неоновых красках и 3D-рисунке. Для этого нужно заранее записаться на мастер-класс. Здесь обычно занимаются не только семьи, но и коллеги, проводятся романтические свидания.

Вы познакомитесь с тем, как делаются главные атрибуты приходящего года, и сами попробуете себя в этом деле. Даже если вы не умеете рисовать, не отчаивайтесь: глаза боятся – руки делают. А главное, что все свои достижения вы заберете с собой и сможете подарить близким!

Где: в Москве огромное количество подобных мастерских, но рекомендуем заглянуть в Парк ремесел на ВДНХ – там вы точно найдете мастер-классы на свой вкус (Проспект Мира, 119)

За звездами

Планетарий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Новый год многие за суетой забывают об одном доступном всем без исключения сокровище – звездах над головой. Они светят разительно ярко в эту волшебную ночь, словно приглашают нас загадать желание. Далеко не все помнят, что и сама традиция наряжать елку идет от этих светил небосвода. Легенда гласит, что когда родился Христос, плеяды звезд спустились к нему и разместились на елке.

А много ли мы знаем о нашей планете и том, как устроена Вселенная? Ну, пожалуй, что нет. Поэтому сейчас как никогда стоит сходить в планетарий. Для ваших чад там приготовили перформанс "Новогоднее желание" на огромном экране. На понятном языке детям поведают в формате сказки об устройстве созвездий. Нет сомнений и в том, что такая елка может понравиться и родителям. Любая другая программа также не оставит никого равнодушным, возраст тут и правда не имеет значения.

Где: улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1

Новый год – это подведение итогов всего, что сделано, что не сделано, постановка задач на будущее. И конечно, время ожидания чуда. Ведь несмотря на возраст, многие из нас по-прежнему, как и в восемь лет, ждут чего-то необыкновенного, фееричного и незабываемого. Глядя на новогоднюю столицу понимаешь – да, оно случится!

Семён Извеков