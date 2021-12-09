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20:40

Американская певица Скайлер Хикс найдена мертвой

культура за рубежом

Фото: youtube.com/America’s Got Talent

Американская певица Скайлер Хикс найдена мертвой в городе Либерти в Южной Каролине. Об этом сообщает "Газета.ру".

23-летнюю певицу нашли в доме друга. По словам матери девушки, она страдала от депрессии и злоупотребляла психоактивными веществами. Кроме того, в 2017 и 2018 годах ее арестовывали за нападение на членов семьи в нетрезвом виде.

Хикс стала известна после выступления на шоу America's Got Talent в 14 лет. Тогда она исполнила песню собственного сочинения о потере отца.

Ранее сообщалось, что певец и участник шоу "Минута славы" Нгуен Ван Хынг был найден мертвым в квартире в Москве. По предварительной информации, на теле мужчины не нашли следов насильственной смерти.

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