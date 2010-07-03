В Москве объявили лауреатов театральной премии "Золотая маска"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В Москве объявили лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска – 2020". Победителей определил секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России. Об этом сообщает ТАСС.

Лауреатами премии стали Алексей Бартошевич, Герард Васильев, Нина Гуляева, Светлана Немоляева, Людмила Петрушевская, Роксана Сац-Карпова, Анатолий Смелянский, Николай Фадеечев, Марина Азизян, Валерий Ивченко, Татьяна Пилецкая, Юрий Кочетков, Владимир Нестеров и Виталий Стужев.

Официальная церемония награждения лауреатов пройдет 15 апреля 2020 года в киноконцертном зале "Зарядье". Она впервые пройдет не на театральной площадке. Награждению будет предшествовать фестиваль спектаклей-номинантов. В конкурсной программе примут участие 62 театра из 21 российского города. Будет показано 79 спектаклей.

Ранее Татьяна Доронина обратилась к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию с несправедливой кадровой политикой, проводимой новым художественным руководителем МХАТ имени Горького Эдуардом Бояковым.

Недовольные реформами артисты недавно озвучили открытое письмо к руководству страны с просьбой снять Боякова с занимаемой должности и вернуть полномочия Дорониной.

