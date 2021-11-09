Эксперт заявила о нехватке авторов в киноиндустрии

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Главный продюсер кинокомпании "Амедиа продакшн" Наталия Клибанова заявила о нехватке новых авторов в области киноиндустрии, передает РИА Новости.
По словам специалиста, объем теле- и кинопроизводства существенно вырос, однако кадров в данной сфере по-прежнему не хватает.
"До сих пор спрос превышает предложение, настолько не хватает у нас авторов, настолько не хватает историй", – подчеркнула Клибанова.
Продюсер добавила, что в разработке сериалов и кино все начинается с драматургов. По ее мнению, новый всероссийский открытый проект "Цех драматургов" может быть полезен для поиска талантов.
Прием заявок на участие в инициативе стартовал 1 ноября и продлится до 15 декабря 2021 года. В рамках конкурса будут выбраны 15 авторов, которые получат возможность обучения по драме и кинодраме.
Ранее в Москве подвели промежуточные итоги конкурса на премию Чуковского. В шорт-лист попали 28 участков, которые претендуют на победу в конкурсе. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, конкурс поможет найти новые имена в литературе.
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