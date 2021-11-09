BadComedian предложил РКН запретить фильмы с убийствами

Фото: youtube.com/BadComedian

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) раскритиковал идею Роскомнадзора о запрете фильмов и сериалов с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями". Об этом сообщает News.ru.

По мнению автора популярного YouTube-канала, ведомству следует запретить и контент с другими противоправными действиями.

"Давайте начнем с запрета показа убийств, полностью уберем все фильмы с убийствами, с воровством, где есть какое-то насилие. Полностью уберем их с онлайн-кинотеатров, потому что взрослые люди после 18 лет, по мнению РКН, не могут решать, что им смотреть и чем интересоваться", – заявил Баженов.

Блогер назвал предложение Роскомнадзора возмутительным и заявил, что если упомянутая инициатива реальна, то уже "плакать пора".

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Такая инициатива рассматривалась на заседании Общественного совета при ведомстве.