BadComedian предложил РКН запретить фильмы с убийствами

Фото: youtube.com/BadComedian
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) раскритиковал идею Роскомнадзора о запрете фильмов и сериалов с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями". Об этом сообщает News.ru.
По мнению автора популярного YouTube-канала, ведомству следует запретить и контент с другими противоправными действиями.
"Давайте начнем с запрета показа убийств, полностью уберем все фильмы с убийствами, с воровством, где есть какое-то насилие. Полностью уберем их с онлайн-кинотеатров, потому что взрослые люди после 18 лет, по мнению РКН, не могут решать, что им смотреть и чем интересоваться", – заявил Баженов.
Блогер назвал предложение Роскомнадзора возмутительным и заявил, что если упомянутая инициатива реальна, то уже "плакать пора".
Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Такая инициатива рассматривалась на заседании Общественного совета при ведомстве.
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