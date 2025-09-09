Выступление пианиста Мацуева отменили в Афинах

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Выступление народного артиста России пианиста Дениса Мацуева в афинском концерт-холле "Мегарон" отметили из-за "сложившейся международной обстановки". Соответствующая информация появилась в соцсетях Афинского государственного оркестра.

Музыкант должен был выступить 21 ноября. Он готовился исполнить Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Анонс выступления до сих пор размещен на сайте оркестра, однако продажа билетов на него закрыта.

"На протяжении многих лет своего существования оркестр придерживается <…> открытого диалога и уважения, которые лежат в основе европейского культурного сообщества. В этом контексте он решил скорректировать свою программу, учитывая сложившуюся международную конъюнктуру", – говорится в публикации.

В учреждении уточнили, что само мероприятие состоится, однако российского пианиста заменит другой музыкант. Подробности оркестр пообещал опубликовать в ближайшее время.

Ранее в Сургуте отменили концерт певца Александра Розенбаума. Выступление было запланировано на 18 сентября. Причину данного решения в Сургутской филармонии не назвали, однако заверили, что вскоре будет назначена новая дата.