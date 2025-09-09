Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крэйг

Фото: AP Photo/Jonathan Short

Художник-постановщик "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" Стюарт Крейг скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на его друга и коллегу Нила Ламонта.

"Я уверен, что, если спросить любого, с кем он хотел бы работать больше всего, ответ в 100% случаев будет – Крейг", – сообщил Ламонт.

Издание уточняет, что в последние годы художник боролся с болезнью Паркинсона.

Крэйг родился 14 апреля 1942 года в английском городе Норидж. Свой творческий путь он начал в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Дебютом художника-постановщика стал научно-фантастический триллер "Сатурн-3".

Затем Крейг был впервые номинирован на "Оскар" за оформление фильма "Человек-слон". В 1983 году ему была вручена первая награда Американской академии за оформление киноленты "Ганди".

После этого художник-постановщик был не раз номинирован на "Оскар", в том числе за фильмы о Гарри Поттере. Он получил данную награду еще дважды – за историческую драму "Опасные связи" и мелодраму "Английский пациент".

В числе других известных работ Крейга – "Чаплин", "Клич свободы", "Таинственный сад", "Ноттинг-Хилл", "Мстители" и "Супермен". Однако наибольшую популярность он завоевал благодаря оформлению всех фильмов о Гарри Поттере и серии спин-оффов "Фантастические твари".

