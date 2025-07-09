Опубликован трейлер мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов"

Видео: "ВКонтакте"/YouTube Cinema

Первый трейлер нового мультфильма о приключениях неунывающей губки и его друзей "Губка Боб: В поисках квадратных штанов" появился 9 июля в Сети. Лента выйдет в прокат 19 декабря.

Сюжет картины будет сосредоточен на путешествии героев на самое дно морей. В попытках доказать свою храбрость перед мистером Краббсом Губка Боб отправится вслед за легендарным пиратским кораблем – "Летучим Голландцем" и его капитаном.

Ранее самым кассовым фильмом 2025 года стал ремейк с живыми актерами мультфильма "Лило и Стич". Он собрал в прокате 957,6 миллиона долларов. Студия Disney начала разработку сиквела ленты.