09 июля, 18:56Культура
Опубликован трейлер мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов"
Видео: "ВКонтакте"/YouTube Cinema
Первый трейлер нового мультфильма о приключениях неунывающей губки и его друзей "Губка Боб: В поисках квадратных штанов" появился 9 июля в Сети. Лента выйдет в прокат 19 декабря.
Сюжет картины будет сосредоточен на путешествии героев на самое дно морей. В попытках доказать свою храбрость перед мистером Краббсом Губка Боб отправится вслед за легендарным пиратским кораблем – "Летучим Голландцем" и его капитаном.
Ранее самым кассовым фильмом 2025 года стал ремейк с живыми актерами мультфильма "Лило и Стич". Он собрал в прокате 957,6 миллиона долларов. Студия Disney начала разработку сиквела ленты.