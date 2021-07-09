Рисунок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12,2 млн долларов

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Фото: twitter.com/ChristiesInc
Набросок головы медведя, созданный итальянским художником Леонардо да Винчи, ушел с молотка за рекордные 12,2 миллиона долларов.
"Голова медведя" заработала 8 857 500 фунтов стерлингов. <...> Рисунок является изысканной демонстрацией непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи", – говорится в сообщении аукциона Christie's в Twitter.
Зарисовка размером семь на семь сантиметров выполнена карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Эксперты считают, что данный рисунок был сделан в начале 1480-х годов. Искусствоведы связывают "Голову медведя" еще с тремя рисунками животных, сделанных с натуры.
В конце июня на аукционе в Нью-Йорке за 1,8 миллиона долларов продали картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. На полотне 1921 года размером 76 на 63,3 сантиметра изображен ров с водой в лесу недалеко от небольшого английского городка. Прежде картина принадлежала греческому бизнесмену Аристотелю Онассису.
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