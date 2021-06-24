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В мире

11:15

Картину Уинстона Черчилля продали почти за 2 млн долларов

за рубежом культура

Фото: instagram.com/phillipsauction

В Нью-Йорке за 1,8 миллиона долларов ушла с молотка картина бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Уточняется, что на полотне 1921 года размером 76 на 63,3 сантиметра изображен ров с водой в лесу недалеко от небольшого английского городка. Прежде картина принадлежала греческому бизнесмену Аристотелю Онассису. Ее стоимость оценивалась в 1,5–2 миллиона долларов.

Черчилль начал заниматься живописью уже во взрослом возрасте. За свою жизнь успел написать около 540 картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях или принадлежат его потомкам.

Ранее другую картину британского политика продала на аукционе актриса Анджелина Джоли. Полотно является единственным произведением искусства, написанным Черчиллем после встречи с экс-президентом США Франклином Рузвельтом в 1943 году.

Джоли получила картину в качестве подарка от бывшего супруга Брэда Питта в 2011 году. Недавно актриса решила продать ее, выставив на аукцион. Эксперты прогнозировали, что за нее актриса получит около 3,4 миллиона долларов, однако картину выкупили за 11,5 миллиона долларов.

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